Yeni ofsayt sisteminin detayları
FIFA, VAR sisteminin ardından yeşil sahalarda fark yaratacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde ofsaytlar 3 saniye gibi kısa bir sürede tespit edilebilecek.
FIFA'nın gündeminde yarı otomatik ofsayt sistemi var.SAOT adı verilen yeni sistem devam eden Kulüpler Dünya Kupası'nda deneniyor.
Sistem yapay zekanın sahadaki tüm oyuncuları takip etmesiyle sonuca varıyor. Böylece ofsayt anında kesin ve 3 saniye kadar kısa bir sürede sonuç verebiliyor.
DENEMELER OLUMLU OLURSA DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILACAK
Denemeler olumlu sonuçlanırsa SAOT, sene sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak.
Hawk-eye'ın gol çizgisi teknolojisine çok benzeyen kamerayı pozisyona göre hareket ettirerek ofsayt kararlarıyla ilgili hataların çoğunu ortadan kaldıracağı düşünülüyor.
2023-24 sezonunda Premier Lig ve tüm büyük yerel liglerde kullanılan mevcut ofsayt teknolojisinin yenisiyle değiştirilmesi planlanıyor.
YAPAY ZEKA TABANLI
Futbol gelişen teknoloji ile birlikte büyümeye devam ediyor.
Yapay zeka tabanlı teknoloji, otomatik top algılamayı kullanıyor ve hızlıca bir oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini oluştuyor.
Sistem, kameralardan gelen izleme verilerini ve sensör teknolojisini kullanarak topa vuruş anının doğruluğunu iyileştiriyor.
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