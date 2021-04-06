Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı!

Sakarya Bölgesel Amatör Lig ekibi Erenlerspor'un 28 yaşındaki Sercan Çekmen'i kadrosuna katması sosyal medyayı salladı. Futbolcunun 1993 doğumlu olması şaşkınlıkla karşılandı.

28 YAŞINDA OLDUĞUNA KİMSE İNANAMADI

Sosyal medyada Sercan Çekmen'i görenler futbolcunun 28 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekti. Ak düşen sakalları ve seyrek saçları ile Çekmen'in daha yaşlı göründüğünü düşünen kullanıcılar fotoğrafa yüzlerce yorum yaptı. " Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil" gibi ironik yorumların fazla olması dikkat çekti.