Yıldız oyuncu transfer için İstanbul'a geldi!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Adanaspor son olarak Liverpool ve Bournemouth forması giyen Jordon Ibe ile her konuda anlaşmaya vardı.

Adanaspor, İstanbul’a getirdiği Jordon Ibe’yi sağlık kontrollerinden geçirdi. Kontrollerde herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Resmi imza henüz atılmadı. Son prosedürler tamamlanıyor.