Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi
Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda tutulan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlandı. Vural'ın tedavisine servis odasında devam edilecek.
SPOR 06.12.2020, 15:57 06.12.2020, 18:03
Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınmış, entübe edilmişti. 4 gündür uyutulan ve bugün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamı, servis odasına alındı. Vural‘ın eşi Seda Vural, DHA’ya yaptığı açıklamada kan değerlerinin iyiye gittiğini, sabır ve dua ile eşinin koronavirüsü yeneceğini belirtmişti.
8°
açık
Namaz Vakti 06 Aralık 2020
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:28
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Rizespor
|10
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|9
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Giresunspor
|12
|20
|6. Adana Demirspor
|10
|18
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|13. Ümraniye
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|22
|2. Tottenham
|10
|21
|3. Leicester City
|11
|21
|4. Liverpool
|10
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|10
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|11
|24
|3. Real Madrid
|11
|20
|4. Villarreal
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Barcelona
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|11
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Eibar
|11
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Getafe
|11
|13
|14. Celta de Vigo
|12
|13
|15. Valencia
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|10
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8