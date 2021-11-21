Yine hüsran! Kahramanmaraşspor 0-4 Adıyaman Futbol Kulübü
Şehrimizi TFF 2.ligde temsil eden Kahramanmaraşspor, Adıyaman futbol kulübü’ne 4-0 mağlup oldu.
SPOR 21.11.2021, 15:51 21.11.2021, 16:45
Osmaniye 7 Ocak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Kırmızılı Beyazlılar istekli başladı.
Ama 37.dakika da Ahmet Kaan Ergün golüne engel olamadı. İlk yarı 1-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Adıyaman saha da ama Kahramanmaraşspor sahaya çıkmamış gibiydi. 46. Dakikada ki ilk pozisyonda sol kanattan Cengizhan ceza sahasına sürdü ve topu filelere gönderdi.
57.dakika da ise yine aynı isim Cengizhan ceza alanında karanbolde topla buluştu ve durumu 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın normal süresi tamamlanırken oynanmayan süre 5 dakika ilave edildi ve 90+2.dakika da Adıyaman ekibi Muhammet Akpınarın kayıt ettiği golle sahadan 0-4 ayrılmasını bildi.
7 ocak stadyumunda müsabakayı Batuhan Kolak, Emin Barlas ve Abdulhamit söyler triosu yönetti.
Namaz Vakti 21 Kasım 2021
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