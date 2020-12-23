Yukatel Denizlispor deplasmanda kazandı
Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
8. dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Sagal'ın sert şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Kayacan Erdoğan güçlükle kornere çeldi.
23. dakikada ev sahibi ekibin rakip ceza alanında kurduğu baskı sonucunda topu kazanan Sadiku, ceza alanı dışından sert vurdu ancak kaleci Cenk Gönen topu köşeden çıkarmayı başardı.
36. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakalorz'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega'nın, rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maç öncesi iki takım oyuncuları Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.
İkinci yarı
55. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Sagal'ın yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Rodallega, ağları havalandırdı: 0-2
66. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Emrah Başsan'ın ortasında Osman Çelik topla buluştu. Son anda araya giren savunma, topu kornere attı.
67. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında Hasan Hatipoğlu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
69. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattaki İbrahim Akdağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan çaprazdan plasesini yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2
72. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında topla buluşan Ricardo Gomes dönerek şutunu çekti. Kaleci Hüseyin Altıntaş, iyi bir refleksle topu uzaklaştırdı.
77. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında, topla ilerleyen ve ceza alanına giren Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
86. dakikada kontratağa çıkan konuk ekipte Rodallega, rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
87. dakikada ev sahibi ekibin atağında Novikovas, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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