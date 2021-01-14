Yusuf Erdoğan bombası! Görüşmeler başladı
Kasımpaşa’da çok iyi bir sezon geçiren Yusuf Erdoğan, 3.5 sene sonra yuvaya dönebilir. Abdullah Avcı, 3 farklı mevkide görev yapabildiği için oyuncuyu alternatif isim olarak düşünüyor.
Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan’ın transferi gündeme geldi. 2017’de 1 milyon Euro bonservisle Fırtına’da Bursaspor’a giden başarılı oyuncu, 3.5 sene sonra yuvaya dönebilir. Araklıspor’un altyapısında yetiştikten sonra 1461 Trabzon’a giden ardından da Trabzonspor’a yükselen Yusuf artık 28 yaşında. Kasımpaşa’da çok iyi bir sezon geçiren başarılı futbolcu, 3 farklı mevkide görev yapabildiği için Abdullah Avcı tarafından istendi. Trabzonspor’un hocası, hücum bölgesinde her iki kanatta oynamasının yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Yusuf’u, kadroda alternatif isim olarak düşünüyor. Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 4 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Yusuf Erdoğan, Trabzonspor’a dönmeye dünden hazır.
Takas formülü gündemde
Bordo-Mavili yönetim, 2022’ye kadar Kasımpaşa ile sözleşmesi bulunan Yusuf konusunda çalışmalara başladı. Bonservis maliyeti yüksek olmazsa, takas formülüyle bu işin çözülmesi planlanıyor. Diabate, Hüseyin Türkmen, Pereira gibi isimler, transferde Kasımpaşa’ya önerilecek. (Fanatik)
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