Yusuf Sarı, Adana Demirspor ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çaykur Rizespor’dan Yusuf Sarı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
SPOR 01.06.2022, 09:23
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı Çaykur Rizespor’un bir alt lige düşmesi nedeniyle takımdan ayrıldı.
Yunus Akgün’ün Adana Demirspor’dan ayrılması ile sağ kanat mevkisi için transfer edilen Yusuf Sarı önümüzdeki sezon Adana Demirspor forması giyecek.
28 maçın 15'ini Trabzonspor'da oynadı
24 yaşındaki başarılı futbolcu Yusuf Sarı geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giydi. Bu maçların 15’ini Trabzonspor’da geçirirken devre arasından sonra geldiği Rizesporda da 13 maçta forma giydi. Yusuf Sarı 4 gol atarken 2’de asist yaptı.
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