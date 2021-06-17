Zamalek, Mohamed'in sözleşmesinde hata yaptı

Galatasaraylı Mustafa Mohamed'in ocak ayında sarı-kırmızılı takıma bonservissiz şekilde katılabileceği, Zamalek cephesinde de doğrulandı.

Kulübün eski teknik direktörü ve bir zamanların yıldız oyuncusu Ahmed Hossam Midao yaptığı açıklamada, Zamalek kulübünün Mustafa Mohamed'in sözleşmesini resmi olarak belgeleyemediği için oyuncunun ocak ayında serbest kalacağını söyledi.

“BU DÜZELTİLEMEZ BİR DURUM”

Mido açıklamasında, "Galatasaray, Mustafa Mohamed'in sözleşmesinde yazanları bilirse ocak ayında serbest oyuncu olarak kadrosuna katabilecek. Bu düzeltilemez durum Zamalek yöneticilerinin hatası. Bu işin sorumlularından hesap sorulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

EVRAKLAR TESCİL ETTİRİLEMEDİ

Mohamed'in Galatasaray'la sözleşme imzalamadan sadece 1 ay önce Zamalek ile yeni sözleşme yapıldığı, ancak eski yöneticilerden İbrahim Abdullah'ın belgeleri evine götürmesi nedeniyle evrakların resmi olarak tescil ettirilemediği ifade edildi.

GALATASARAY BONSERVİS ÖDEMEDEN ALABİLİR

Galatasaray'ın Zamalek ile yaptığı anlaşmada, oyuncunun 2022 sonuna kadar kiralanacağı ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar 4 milyon euro ödenirse bonservisine sahip olabileceği maddesi bulunuyordu.

Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı kulübün, Mustafa Mohamed'in bonservisini almak için izleyeceği yol ise merakla bekleniyor.

Galatasaray Kulübü'nün, Mostafa Mohamed transferinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şu şekildeydi:

"Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. "