Ziraat Türkiye Kupası'nda dev eşleşmeler! İşte çeyrek ve yarı final kuraları...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Alanyaspor ile Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor ile, Demir Grup Sivasspor da Antalyaspor ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Kurada hem çeyrek final, hem de yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Son 16 Turu'ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor
- Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
- İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
- Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şöyle:
- (Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor ) - (Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor )
- (İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş) - (Fenerbahçe - Medipol Başakşehir)
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|28
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|26
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|17
|24
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|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
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|22
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|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
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|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
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|17
|13
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|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
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|16
|32
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|17
|32
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|17
|32
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|30
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|17
|29
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|15
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|17
|26
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|17
|26
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|18
|24
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|17
|23
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|18
|23
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|18
|22
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|17
|19
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|16
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|18
|14
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|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
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|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
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|17
|30
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|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
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|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
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|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
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|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
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|16
|16
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|15
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|18
|12