Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un favori olarak gösterildiği kupa mücadelesinde rakipler belli oldu. Beşiktaş, Denizlispor ile eşleşti. Fenerbahçe ise Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise deplasmanda Denizlispor'un konuğu olacak. İşte tüm eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı sona erdi. Kupanın favorileri Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Beşiktaş-Göztepe
Fenerbahçe - Kayserispor
Denizlispor-Trabzonspor
Alanyaspor-Adana Demirspor
Karagümrük-Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Hatayspor-Antalyaspor
Bandırmaspor - Sivasspor
VAR DEVREYE GİRECEK
Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.
EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM GALATASARAY
Galatasaray, 58 yıldır düzenlenen turnuvada 18 kez şampiyonluk yaşadı ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım oldu.
Galatasaray 18
Beşiktaş 10
Trabzonspor 9
Fenerbahçe 6
Altay 2
Ankaragücü 2
Gençlerbirliği 2
Göztepe 2
Kocaeli 2
Kayserispor 1
Bursaspor 1
Eskişehirspor 1
Sakaryaspor 1
Konyaspor 1
Akhisarspor 1
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11