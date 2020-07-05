Zirve yolundaki Sivas'a Kasımpaşa çelmesi!
Süper Lig'in 30. hafta maçında zirve yarışındaki Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'de 30. hafta maçında orta sıralara kadar yükselen Kasımpaşa ile zirve takibini sürdüren Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'dan oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
SİVASSPOR, VAR'A TAKILDI
Sivasspor, 77. dakikada Arouna Kone ile fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Arouna Kone'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 55 ve 62. dakikada gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı ve ev sahibi, kalan bölümü 10 kişi sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, Kayserispor mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa maçında da galibiyet alamadı ve 54 puanla haftayı kapattı. Fuat Çapa yönetiminde son 5 maçını kazanan Kasımpaşa ise bu serisini Sivasspor karşısında sürdüremedi ve beraberliğin ardından 36 puana ulaştı.
Süper Lig'de hafta içi Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Pandemi sonrası Sivasspor:
1-0 Denizlispor (Galibiyet)
2-2 Konyaspor (Beraberlik)
0-2 Kayserispor (Mağlubiyet)
0-0 Kasımpaşa (Beraberlik)
PUAN DURUMU
Kasımpaşa: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 46 Pavelka), Thiam (Dk. 90+4 Brecka), Koita (Dk. 81 Quaresma)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 85 Barış Yardımcı), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Ziya Erdal, Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 90+2 Skuletic)
Sarı kartlar: Dk. 24 Goiano, Dk. 59 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Pavelka, Dk. 79 Fuat Çapa (Teknik direktör) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 62 Hadergjonaj (Kasımpaşa)
|İmsak
|03:24
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Malatyaspor
|30
|29
|15. Çaykur Rizespor
|29
|29
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Altay
|32
|51
|6. Akhisar Bld.Spor
|31
|51
|7. Fatih Karagümrük
|31
|50
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. Balıkesirspor
|31
|35
|13. İstanbulspor
|31
|34
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|31
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|32
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Crystal Palace
|33
|42
|14. Southampton
|32
|40
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|33
|70
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|33
|50
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|33
|42
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24