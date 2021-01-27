Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku kavga etti
İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi, ortalık fena karıştı. 45. dakikada Inter'in yıldızı Romelu Lukaku ile Milan'ın asi süperstarı Zlatan Ibrahimovic'in kafa kafaya gelmesi geceye damga vurdu. İsveçli futbolcunun rakibine, "Annenin yanına git, seni küçük eşek" dediği ve Lukaku'nun ise cevaben Ibrahimovic'in annesine ve eşine yönelik ağır küfürler sarfettiği iddia edildi.
İtalya Kupası çeyrek finalinde iki Milano ekibinin karşılaştığı mücadelede, Milanlı yıldız Ibrahimovic, Inter'in golcüsü Lukaku ile tartıştı.
Lukaku'nun annesi, Everton'da oynadığı dönemde oğlunun hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda voodoo büyülerine başvurduğu iddia edilmiş ve bu olay İngiliz basınında çok ses getirmişti.
Ibra'nın bu olayı maç içerisinde Lukaku'ya hatırlatması ve "Annenin yanına git, seni küçük eşek" demesinden dolayı, Belçikalı futbolcu çılgına döndü. Lukaku'nun Zlatan'ın bu sözleri sonrası, İsveçli yıldızın annesine ve eşine yönelik ağır küfürler sarfettiği iddia edildi.
Kafa kafaya gelen ikili bir yandan da söz dalaşına devam etti, iki takım futbolcuları da araya girince gerginlik tavan yaptı. Sert tartışma sonucunda maçın hakemi Paolo Valeri, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
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