Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından 05-07 Aralık 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması Türkiye geneli 165 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada Kahramanmaraş’ı temsilen eden farklı spor kulüplerinden 14 sporcu 13 Altın, 16 Gümüş, 19 Bronz olmak üzere toplamda 48 madalya kazandı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz Şampiyona dönüşü Başarılı yüzücülerin 12 Şubat Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirdikleri Antrenmanlarını ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.