Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününde nöbet tutan Medine Saygılı, Ayşegül Korkmaz ve Teyfik Saygılı isimli 3 öğrenciye 15 Temmuz anısına bisiklet hediye etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “Türkoğlu’nda 10 km civarında bisiklet yolları mevcut, dolayısıyla bisiklet kullanım oranı da artı. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. ”dedi.

Hediyelerini alan çocuklar İlk kez bisikletimiz oldu diyerek Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a bu güzel bisiklet hediyesinden dolayı teşekkür ettiler.