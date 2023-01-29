Şehrin büyük bir heyecanla beklediği yeni stadyumun ihalesi 1 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gaziantep Yolu üzerinde Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanda hayata geçirilecek yeni stadyum UEFA standartlarında olacak. Yeme içme alanları, otopark, sosyal donatılar, antrenman salonu ve teknik birimleri içerisinde barındıracak yeni stadyum uzun yıllar boyunca şehre ve spora hizmet edecek.

Yeni stadyumun Kahramanmaraş’ın büyük bir ihtiyacını gidereceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gaziantep Yolu üzerinde Hanefi Mahçiçek Stadyumunun bulunduğu 120 dönümlük alanda hayata geçireceğimiz spor kompleksinin bir parçası olan stadyum için tekrardan ihaleye çıkıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle şehrimize UEFA standartlarında, yeme içme alanları ve sosyal donatıları içerisinde barındıran son derece modern ve kullanışlı bir stadyum kazandırıyoruz. İnşallah 1 Şubat Çarşamba günü de ihalemizi gerçekleştireceğiz. Şehrimize yakışır bir stadyum olacak. Uzun yıllar boyunca Kahramanmaraş’ımıza hizmet edecek, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.