Abdulhamithan Camiinde Kurulan Alanda Hizmet Veren Gönüllüler Yemek Dağıtımının Yanı Sıra İhtiyaç Sahiplerine Erzak Dağıtımı Ve Öğrenciler İçin İse Çeşitli Aktivitelerin Ve Ders Çalışma Alanlarının Yer Aldığı Çadırlar Kurarak Aynı Zamanda Depremzedeler İçinde Barınma İmkanı Sağlıyor.
Öte Yandan İdrak Ettiğimiz Ramazan Ayı Münasebetiyle Kurduğu Büyük Çadırda Vatandaşların İbadetlerini Yapabilmeleri İçin Teravih Namazında Kapılarını Vatandaşlara Açıyor.
Hasene Vakfı Gönüllüsü Adem Sevgi Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Hakkında Bilgi Verirken Ramazan Boyunca Yemek Dağıtırken Çeşitli Aktivitelerle Gönüllere Girmeyi Hedeflediklerini Söyledi.