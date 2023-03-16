Afetin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını belirten Güngör, eş zamanlı olarak afetzedelerin barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Afetin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını belirten Güngör, eş zamanlı olarak afetzedelerin barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
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