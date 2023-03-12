Kahramanmaraş merkezli deprem etrafındaki 11 ili ve 13,5 milyon kişiyi doğrudan etkiledi.

Evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olup, içine girilemeyecek durumda olanlar için üniversite yurtları, Türkiye genelindeki oteller gibi çözümler bir bir devreye giriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere İskenderun Körfezi'nde konuşlanan 1500 kişi kapasiteli gemide son hazırlıklar tamamlandı.

Odalara yerleştirildiler

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve kaldıkları yerlerden otobüslerle limana getirilen afetzedeler, askeri yetkililer tarafından karşılanarak kayıtları yapıldıktan sonra kalacakları odalara yerleştirildi.

Tüm imkanlar bulunuyor

Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek yüzer yaşam kentleri konseptinin ilk gemilerinden olan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'da konaklama alanlarının yanında kreş, eğitim, sağlık, aşevi ve sosyal alanlarla modern bir kentte ihtiyaç duyulan imkanlar bulunuyor.

Yüzer yaşam kenti, klima, televizyon, buzdolabı ve her biri 12 kişilik 72 oda, 4 ila altışar kişilik 116 odayla afetzedelere hizmet veriyor.

Yüzer bir yaşam kenti

Bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi bulunan, 900 öğrenci için 18 derslikle sürekli eğitim sağlanabilen Süheyla Sultan yüzer yaşam kenti, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içeriyor.