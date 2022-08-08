Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kadirli ilçesi Yusuf İzzettin Köyü Pampallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Al'ın olduğu öğrenilen inek sulama kanalı kenarında otlanırken dengesini kaybederek suya düştü. Kendi imkanlarıyla kanaldan ineği çıkaramayan Al, çareyi Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda ineği kanaldan çıkarttı.

Sağlık kontrolünden geçirilen inek sahibine teslim edildi.