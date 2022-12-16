İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen kararın yerel mahkeme tarafından verildiğini belirten Bakan Soylu "kesinleşmemiş karar olarak değerlendirebiliriz" dedi. Soylu, "Kendi iç siyasetleri için bizi basamak olarak kullanıyorlar" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Soylu, "Adalet bakanımız da belirtti karar veren mahkeme bir ilk derece mahkemesi, yani hem istinafı var hem de bir üstü var. Yani buna bir kesinleşmemiş karar olarak bakabiliriz, değerlendirebiliriz" dedi.

"İşinize geldiğiniz zaman yargıyı en üst noktaya taşımak işinize gelmediği zaman yargıyı töhmet altında bırakmak hakaret etmek, hele insanların da kendileri olunca çok doğru olmayabilir.

Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi basamak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan 'acaba buradan kendi adıma elde edeceğim pozisyonlar için bir adım öne geçebilir miyim' diye ortaya çıkarılan bir süreçtir. Yargı devam ediyor kararını verecektir"