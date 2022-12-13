Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.

Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon paralarına ve maddi varlıklarına el konulmuştur ki, bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır.

Vatandaşlarımızı bu tuzağa düşürdükleri kötücül durum, operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Bu operasyon kendi alanında örnek olan ve bundan sonra da devam edecek bir operasyondur.