Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirdiği yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla ulaşım ağını geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesinde Suluyayla ve Topçalı Mahalleri arasında ulaşımı sağlayan 5 kilometre uzunluğundaki arterde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla mahallelerin ulaşım standardı iyileştirildi.

Muhtar Demir’den Başkan Güngör’e Teşekkür

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Suluyayla Mahalle Muhtarı Ramazan Demir, “Suluyayla ve Topçalı Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan ve bölgedeki birçok mahalle tarafından yoğun olarak kullanılan arter, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Ayrıca yolumuz asfalt olmadığı için mahallemiz toz toprak içerisinde kalıyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Hayrettin Güngör Başkanımız da yolumuzun asfaltlanması için ekiplere talimat verdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla mahallemize ulaşım sağlayan arter baştan uca yenilendi. Çalışmalarından dolayı Hayrettin Güngör Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.