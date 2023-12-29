2023 Süper Kupa, bu akşam sahibini bulacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Riyad'da karşı karşıya gelecek.

Peki Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım hangisi? Süper Kupa'da en fazla zafere ulaşan futbolcu ve teknik direktörler kimler?

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlenen organizasyon, 2006'dan itibaren Türkiye Süper Kupası ismini aldı.



Süper Kupa'yı en çok kazanan takımlar şöyle:

Galatasaray: 16

Trabzonspor: 10

Beşiktaş: 9

Fenerbahçe: 9

Akhisarspor: 1

Konyaspor: 1

Ankaragücü: 1

Eskişehirspor: 1

Göztepe: 1



Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular:

Selçuk İnan: 6

Şenol Güneş: 6

Ahmet Ceyhan: 6

Turgay Semercioğlu: 6

Güngör Şahinkaya: 6

Necati Özçağlayan: 6

Fernando Muslera: 5

Hakan Balta: 5

Sabri Sarıoğlu: 5

Burak Yılmaz: 5



Süper Kupa'yı en çok kazanan teknik direktörler:

Ahmet Suat Özyazıcı: 5

Fatih Terim: 4

Abdullah Avcı: 2

Şenol Güneş: 2

Christoph Daum:2

Gordon Milne: 2

Mustafa Denizli: 2

Branislav Stankovic: 2

Özkan Sümer: 2

Didi: 2