Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleriyle Kervanhan’da akşam yemeğinde bir araya gelen Başkanoş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, geleceği inşa eden Öğretmenlerin Gününü kutladı.

Programın ardından öğretmenler Aksu Haber’e özel geceyi değerlendirdi.

Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Okul Müdürü Salman Malkoç’da bu özel günde öğretmenlerimizi yalnız bırakmayan Erdoğanyılmaz ailesine teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

Başkanoş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, “eğitime her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.