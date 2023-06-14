Burada Kahramanmaraş’ın özelliklede Gastronomi Turizm’inin canlanması adına büyük emek sarf eden Süreyya Erdoğanyılmaz, turizm ve gastronomi yazarlarına şehrimize ait yöresel yemeklerini sergiledi.

süreyya erdoğanyılmaz

Başkonuş yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ev sahipliğinde gerçekleşen programda konuklar Maraş mutfağının eşsiz lezzetlerine hayran kaldı.

Burada açıklamalarda bulunan Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yöresel lezzetlerin vazgeçilmez olduğunu söyledi.

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