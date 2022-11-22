Suriye'deki terör hedeflerine 'cezalandırma atışları' sürüyor

Terör örgütü PKK/YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı. Dün Gaziantep'in Karkamış ilçesi roketlerin hedefi oldu. 3 okul 2 ev ve çok sayıda iş yeri ağır hasar gördü.

İlçe merkezindeki Okul Caddesi'ndeki 3 katlı evin 2. katına roket isabet etti.



Saldırıda 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti. Yengesi 5 aylık hamile Büşra Karataş ise ağır yaralandı.

[Hasan Karataş, evinde oynarken roketli saldırıda hayatını kaybetti. ]

Roketlerden biri de Kocatepe İlkokulu'na düştü. Sınıf öğretmeni 22 yaşındaki Ayşenur Alkan okula giderken hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki roketli saldırılarda 2'si ağır toplam 19 kişi de yaralandı. Roket isabet eden bir tanker alev aldı.

[Ayşenur Alkan, görev yaptığı okula girerken roketlerin hedefi oldu. ]

Öncüpınar'a da roket atıldı

Terör örgütü PKK/YPG Kilis'te de Öncüpınar Sınır Kapısı yakınına roket attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri saldırılara misliyle karşılık verdi. Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın ve küçük Hasan'ın isimleri obüs mermilerine yazıldı.

Obüsler vuruyor

Milli Savunma Bakanlığına bağlı birliklerdeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedefler vuruluyor.

Fırtına obüsleri terör mevzilerini ateş altına alıyor.

Belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.