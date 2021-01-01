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Suriyeliler ülkelerinden ayrı kaldıkları 10'uncu yıla buruk girdi
KAHRAMANMARAŞ
01.01.2021, 00:54
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Vatanlarından ayrı 10.yıl
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