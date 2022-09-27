Ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor...

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.

13 terörist öldürüldü

Buna karşılık hemen harekete geçen Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarılı operasyonu, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" sözleriyle duyurdu.

MSB duyurdu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."