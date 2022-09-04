Kaza akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkiinde, meydana geldi.
Zigana Dağından inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, 61 AEZ 819 plakalı cipi durdurdu.
Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içindeki Bahreyn uyruklu Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı.
Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığınına dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.