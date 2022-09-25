Sivas'ın Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşanan talihsiz kazada 41 yaşındaki Z.Ç. isimli sürücü frenle gazın yerini karıştırdı.

Aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücünün aracı boş bir dükkana girdi.

Yaşanan kaza sonrası panikleyen sürücü, ardından duramayarak bahçeye düştü.

2 kişi hafif yaralandı

Şans eseri etrafta kimse olmayan kazada, sürücü Z.Ç. ve araçta bulunan 24 yaşındaki E.Ç. hafif şekilde yaralandı.

Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.