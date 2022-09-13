Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde 23 Nisan 2023’de açılışı gerçekleştirilecek olan EXPO 2023’ün uluslararası katılımcı ülkelerinden Kahramanmaraş’a ziyaretler devam ediyor. Azerbaycan, Gürcistan, Cibuti, Karadağ ve Japonya’nın ardından Tacikastan Cumhuriyeti’nden yetkililer kente gelerek, EXPO 2023 katılım protokolünü imzaladı.

Tacikistan Hatlon Bölge Valisi Qurbon Hakimzoda ve Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov öncülüğündeki heyet ilk olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda gelinen son noktayı ve hedeflerini tanıtım filmi eşliğinde anlatan Başkan Mahçiçek, Tacikistan Cumhuriyeti’ni EXPO 2023’de görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Başkan Mahçiçek, ziyaret sonrası misafirlerine EXPO 2023 mozaiği ve sembol çiçeği seçilen sümbül motifini takdim ederken, Tacikistan Hatlon Bölge Valisi Qurbon Hakimzoda da Başkan Mahçiçek’e Tacikistan’ın yöresel cübbesini giydirerek, tablo hediye etti.

“Tacikistan’ın EXPO 2023’de olmasından onur duyacağız”

Burada açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, , Tacikistan Cumhuriyeti’nin EXPO 2023’de yer almasının önemine dikkat çekerek, “Tacikistan’dan gelerek bizleri onurlandıran çok değerli Tacikistan Hatlon Bölge Valisi Qurbon Hakimzoda ve Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ile beraberindeki heyete teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerini ve heyetlerini Kahramanmaraş’ta misafir etmekten son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. 2023’ün Nisan ayında açılışını gerçekleştireceğimiz EXPO 2023’e katılacak olmaları sebebiyle teşekkür ediyorum. Bizim öngörülerimize göre 40 ile 50 ülkenin, yurt içinden de çok sayıda yerel yönetimlerin ve kurumlarımızın katılacağı EXPO 2023’de kendileriyle beraber olmaktan onur duyacağız” ifadelerini kullandı.

“İlişkilerimiz Tacikistan’ın EXPO 2023’e katılımlarıyla çok daha ileri düzeye çıkacaktır”

Türkiye ve Tacikistan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda önemli işbirliği içerisinde olduğuna da vurgu yapan Başkan Mahçiçek, ülkeler arası işbirliğinin EXPO 2023’le çok daha ileri seviyeye çıkacağını belirterek, “Tacikistan’la ülkemizin ekonomiden tutun da kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda çok değerli münasebetleri var. Bu ilişkiler, Tacikistan’ın EXPO 2023’e katılımlarıyla çok daha ileri düzeye çıkacaktır. İnanıyorum ki, EXPO 2023 hem Tacikistan’la hem de diğer Türki devletlerle aramızdaki ilişkileri çok daha güçlendirecektir. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda imzalanan protokolle ortak yatırım alanları için iş birliği içerisinde çalışmalar yapılacaktır. Dolayısıyla zaten var olan ekonomik ilişkilerimiz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile daha üst seviyelere çıkacaktır. Bu kabil uluslararası projeler, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine çok ciddi katkıda bulunacak ve daha ileri taşınmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Vali, büyükelçi ve beraberindeki heyete bir kez daha hoş geldiniz diyorum, kendilerine Kahramanmaraş olarak sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Sosyal ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye çalışıyoruz”

Tacikistan Hatlon Bölge Valisi Qurbon Hakimzoda da Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mahçiçek’e misafirperverliği için teşekkür etti. Hakimzoda, “Tacikistan ve Türkiye Cumhuriyeti, karşılıklı anlayışı, saygı ve sevgiyi gözeten, dostane ilişkilere sahiptir. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ortak çıkarları ve faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle geliştiriyor. Tacikistan ve Türkiye’nin müşterek şirketleriyle 84’den fazla işbirliği var. Bu bağlamda Hatlon Bölgesi olarak Cumhurbaşkanımız İmamali Rahman’ın talimatlarını dikkate alarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinin sosyal ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Her iki ülkemizin de liderleri ticari ve sosyal işbirliğini geliştirmek için gereken güveni bize verdiler” dedi.

“EXPO 2023’e biz de katılacağız ve her türlü desteği vereceğiz”

Türkiye ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin EXPO 2023’e ile daha da artacağını vurgulayan Hatlon Bölge Valisi Qurbon Hakimzoda, sözlerine şu şekilde devam etti, “Bu anlamda EXPO 2023’e biz de katılacağız ve müşterek işbirliğimizi devam ettirmek için her türlü desteği vereceğiz. 2 gün Gaziantep’te kaldık, bugün Kahramanmaraş’tayız. Maksadımız ve niyetimiz müşterek işbirliğini ileri düzeye çıkarmak. Genç bir ülke olarak istiklal şehri olduğunu öğrendiğimiz Kahramanmaraş’ta olmaktan ve bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hatlon Bölgesi, Tacikistan’ın en büyük bölgesidir ve 3 milyondan fazla nüfusu vardır. Bu ziyaretlerimizin iki ülkenin iş birliğinin daha da geliştirmesi, ortak yatırımların oluşturulması ve Türk sermayesinin cazibesiyle tanışmak için burada olmaktan mutluyum. EXPO 2023’de yer alacak olmamızı da çok değerli görüyorum, Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ediyorum.”

KMTSO’da protokol imzalandı, MADO Dondurma Fabrikası gezildi

Tacikistan heyeti Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KMTSOO) ziyaret ederek, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile ortak yatırım alanlarının oluşturulmasına ilişkin protokol imzaladı. Tacikistan heyeti sonrasında ise Kahramanmaraş’ın dünya markası MADO’nun Dondurma Fabrikası’nı gezerek, MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur’dan bilgiler aldı.

Başkan Mahçiçek’e EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök eşlik ederken, Tacikistan heyetinde ise Hatlon Bölgesi Başkan Yardımcıları Akram Sulaımonzoda, Zarobiddin Fayzullozoda, Samad Saıdov, Hatlon Bölgesi Bukhtar Belediye Başkanı Sijoudin Salamzoda, Hatlon Bölgesi Kulob Belediye Başkanı Bakhtiyor Nazarzoda, Hatlon Bölgesi Kushoniyon İlçesi Başkanı Ikromiddin Valızoda, Hatlon Bölgesi Vakhsh İlçesi Başkanı Kurbonali Yusupov, Hatlon Bölgesi Baljuvan İlçesi Başkanı Bakhtiyor Safarzoda, Hatlon Bölgesi Farkhor İlçesi Başkanı Zarif Nazırı, Hatlon Bölgesi Dangara İlçesi Başkanı İslamiddin Khairiddin ve Hatlon Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Farhod Rasulzoda yer aldı.