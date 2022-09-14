Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur eşliğinde tesisi gezen Tacikistanlı heyet burada üretimle alakalı bilgiler aldı.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e konuşan Tacikistan Hatlon Valisi Qurbon Hakimzoda çok etkilendiğini söyleyerek MADO ile işbirliği noktasında tekrar görüşeceklerini söyledi.
MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ise gelen misafirlere teşekkür etti.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur’da heyetin çok etkilendiğini söyleyerek MADO olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.