Takla atan otomobil alt sokaktaki aracın üzerine düştü

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Onur O. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak, alt sokakta bulunan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Onur O.'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sebebiyle park halindeki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından, iki otomobil de itfaiye ekiplerince alınan tedbirin ardından, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.