Uygulama ile bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler, kamuoyu ile paylaşılıyor.

Taklit veya Tağşiş Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması (tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb.) bu kapsamdadır.

Mevzuata aykırı olarak besin değerlerinin eksiltilmesi kapsamında en çok süt ve süt ürünleri listede yer almaktadır.

Taklit veya Tağşiş Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması (farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb.) da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Aynı değeri taşımayan başka bir maddenin eklenmesi hususunda da özellikle bal, pekmez, siyah çay ve krem peynir gibi sık tüketilen ürünlerin olması dikkat çekti.

Yapılan testlerde bazı markaların “pekmez” etiketiyle sattığı ürünlerde şeker tespit edilirken, bal örneklerinde "taklit ve tağşiş" yapıldığı belirlendi.

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.