Zonguldak’ta işten çıkan 1 çocuk annesi Gamze Kavraz, beklemediği bir olayla karşılaştı…

Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Caddesi’nde, iş çıkışı özel bir hastanenin yakınında arkadaşını bekleyen kadın, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Kavraz, aldığı darbe üzerine yere kapaklandı, çarpmanın etkisiyle dişleri kırıldı, yüzünde yaralar oluştu.

İHA’nın haberine göre; başına darbe alan talihsiz kadını gören vatandaşlar yardıma koştu.

Saldırgan ise bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. İlk müdahalesi yakınındaki özel hastanede yapılan Kavraz, saldırgandan şikayetçi oldu.

Saldırganın kimliği belirlendi

Olay yerinin yakınındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa sürede olayın failinin Ümit Kalmaz olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.