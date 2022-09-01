1 Ekimde Yürürlüğe Girecek Yönetmelikle Birlikte artık telefon ve bilgisayar gibi ürünlerin paketini açılmasa bile ürünü iade edemeyecek. Kapsam dışı tüm ürünlerde ise ürün kusurlu değilse iade kargo ücreti tüketiciye ait olacak.

Yönetmeliğin geri çekilmesi için ticaret bakanlığına başvuruların yapıldığını belirten tüketiciler birliği genel başkanvekili nesih Tanrıverdi, yeni yönetmelikle birlikte bazı olumsuzlukların doğacağının altını çizdi.

Konuşmasının devamında Tanrıverdi, “geri iadelerde müşterilerin kargo ücreti ödemesini doğru bulmuyoruz” dedi.