Elbistan Belediyesi gıda fiyatlarındaki artış karşısında vatandaşı korumak için yerel halktan aldığı organik temel gıda maddelerinin satışının yapıldığı tanzim satış ofisleri açıyor.

Tanzim satış noktalarının sayısını artırarak ‘tarladan sofraya’ sloganı ile yerel üreticilerden alınan ürünler uygun fiyatlarla halka sunuluyor.

Amaçlarının yerel üreticiyi ve tüketiciyi korumak olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki gıda fiyatlarının artmasını da bu sayede önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada: “Biz Elbistan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ekonomik ürün desteği sağlayabilmek adına tanzim satış ofisleri açıyoruz. 2023 yılında Elbistan'da fiyat artışlarından etkilenmeden vatandaşlarımızın ürüne ulaşımını kolaylaştırmış olacağız” ifadelerini kullandı.