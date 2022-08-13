Düzenlenen Tapu Teslim Törenine Ak Parti Myk Üyesi Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Tbmm İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Teşkilatları Ve Ev Sahipleri Katılım Sağladı

Törende Bir Konuşma Gerçekleştiren Ak Parti Myk Üyesi Grup Başkanvekili Mahir Ünal Gerçekleştirilen Yatırımlara Dikkat Çekerek Hak Sahiplerine Hayırlı Olsun Dileklerinde Bulundu.

Tören Sonunda Bir Açıklama Yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Ev Sahibi Olanları Tebrik Ederek Onikişubat Belediyesinin Ve Ak Partinin Milletinin Yanında Olduğunu İfade Etti.

Ev Sahiplerine Tapularının Verilmesinin Ardından Kurdele Kesimi Yapılarak Örnek Dairler Gezildi.