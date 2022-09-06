670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Başkan vekili Şahin Hopur ve federasyon yetkilileriyle binlerce güreş sever müsabakaları yerinde takip etti.

Müsabakaları yakından takip eden Kahramanmaraş’ın Türkiye Güreş camiasındaki en önemli temsilcisi Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur, Aksu TV’ye teşekkür ederek güreş müsabakalarını değerlendirdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Aksu Haber’e yaptığı açıklama da şu sözlere yer verdi.