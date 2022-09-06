Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi adasını geleneksel mimariye uygun şekilde yenilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, restorasyonu tamamlanarak hizmete sunulan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nin ardından bölgedeki yapılarda da cephe iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Cephe yenileme çalışmaları kapsamında ilk etap uygulamalar gerçekleştirilirken, çehresi değiştirilen yapıları görenler ise memnuniyetle karşılıyor. Geleneksel Kahramanmaraş mimarisine uygun olarak cumbalı konak ve ahşap uygulama görünümü kazanan yapılar, şehrin tarihi yapılarını andırıyor.

Şehrimizin Tarihi Dokusuna Uygun Şekilde Yeniliyoruz

Tarihi adada gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Kalesi’ni merkeze alan tarihi adada başlattığımız yenileme çalışmalarımız etaplar halinde devam ediyor. Oluşturduğumuz proje çerçevesinde Tarihi Maraş Kalemizi restore ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kapalı Çarşımızın da cephesini baştan uca yenileyerek şehrimizin tarihi dokusuna uygun hale getirdik. Bu tarihi adada bütüncül bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tarihi Kahramanmaraş Kalemizin çevresindeki yapılarda da cephe iyileştirme çalışmalarına başladık. Bölgedeki yapıları tarihi adanın dokusuna uygun bir mimariyle yeniliyoruz. Kahramanmaraş Kalesi’ni merkeze alan tarihi adamızı peyderpey hayata geçirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.