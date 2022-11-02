Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Kalesi’ni merkeze alan tarihi adayı geleneksel mimariye uygun şekilde yenilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, tarihi kalenin çevresindeki yapılarda gerçekleştirilen cephe yenileme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nin giriş kısmının karşısında bulunan yapıların cepheleri 2 Milyon TL’lik yatırımla tarihi mimariye uygun şekilde yenilendi. Geleneksel Kahramanmaraş mimarisine uygun olarak cumbalı konak ve ahşap uygulama görünümü kazanan yapılar, görenlerin büyük beğenisini kazanıyor.

“Tarihi Adayı Dönüştürüyoruz”

Tarihi adada gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Kalesi’ni merkeze alan tarihi adada başlattığımız yenileme çalışmalarımız etaplar halinde devam ediyor. Bütüncül bir proje hayata geçiriyoruz. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarının ardından Kapalı Çarşı’da cephe iyileştirme projemizi hayata geçirdik. Kapalı Çarşı’mızın cephesini yenileyerek şehrimizin tarihi dokusuna uygun hale getirdik. Kalemizin çevresindeki yapılarda da cephe iyileştirme çalışmalarımız etaplar halinde sürüyor. Toplamda 2 Milyon TL’lik yatırımla birinci etap çalışmalarımızı tamamladık. Bölgedeki yapıları tarihi adanın dokusuna uygun bir mimariyle yeniledik. Tarihi adada peyderpey gerçekleştireceğimiz çalışmalarla bölgeyi şehrimizin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yenileyeceğiz” ifadelerini kaydetti.