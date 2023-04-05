Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi.

Şimdilerde ise çarşıda esnaflar iş yerlerini açarak depremin izlerini silmeye çalışıyor.



Hasar görmeyen iş yerlerini yeniden açmaya başlayan esnaflar hep birlikte kahraman şehri yeniden ayağa kaldıracaklarının altını çizerek bütün esnafların dükkânlarının başına gelmesi gerektiğini ifade etti.