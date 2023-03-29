Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşaptan inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendi.

Çarşıdaki birçok esnaf depremin etkisinden kurtulabilmek için işlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

Giyimden gıdaya, yöresel ürünlerden süs eşyalarına, takılardan bakır eşyalara kadar çok sayıda ürünün satıldığı çarşıda ramazanın gelmesiyle yoğunluk arttı.

Çarşı esnafından Ali Atıcı, AA muhabirine, depremin herkesi derinden sarstığını, morali yüksek tutmak, normalleşmeye destek olmak için dükkanlarını açık tuttuklarını söyledi.

Esnaf İbrahim Parsıl ise bakır işi yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler daha dükkanı açacak pozisyonda değildik ama taşın altına elimizi sokmamız lazım. Çarşı canlanır mı diye bir mücadele verdik. Yardıma gelen insanlara, bize madden destek olmaya çalışan insanlara ben çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Tabii ki her şey dört dörtlük olmaz çünkü büyük bir tufan, afet yaşadık. İnşallah bu afetlerden ders alır da birbirimizi kırmaz, incitmeyiz, yaşadığımız günün kıymetini biliriz. Buradaki polis arkadaşlar olsun, hemşireler olsun, ihtiyaçları olmadığı halde bizlerden alışveriş yaptılar. Hepsine teşekkür ederiz."