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Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 14:30
Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor