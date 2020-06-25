Tarihi Taşköprü’nün etrafı temizlendi

KAHRAMANMARAŞ 25.06.2020, 14:25
Tarihi Taşköprü’nün etrafı temizlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mobil ekipler tarafından Tarihi Taşköprü etrafında çevre temizliği yaptı.