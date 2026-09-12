Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışmasıyla sonuçlanan kazada facianın eşiğinden dönüldü.
Şebinkarahisar-Dereli kara yolunun Şaplıca köyü Deliklitaş mevkisinde meydana gelen olayda, İ.T. idaresindeki minibüs ile F.Ö'nün kullandığı kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 23 kişi yaralandı.
Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tamamının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA