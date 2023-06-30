Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaretler ve temaslar için geldiği Kahramanmaraş’ta ilk olarak depremzede aileyi ziyaret etti.

Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen istişare toplantısına katıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesinin giriş kısmında basın açıklaması yapan Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş’ın tarım ve orman açısından marka ve önemli bir yeri olduğunu, bu yüzden de bakanlık olarak Maraş’a çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın Tarım ve Orman alanında marka şehir olmayı çoktan hak ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Kurban bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi yine bir burukluk söz konusu. Deprem sebebiyle hepimizin bir hüznü var ama hızla bu atmosferden kurtulmak için gerek hükümetimizi gerekse vekillerimiz, faaliyet gösteren dinamiklerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. İnşallah en kısa sürede bu olumsuz durumun üstesinden geleceğiz. Bu vesileyle de elbette depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabır, hastalara da acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraş Tarım ve Orman alanında marka şehir olmayı hak eden şehirlerimizden bir tanesi. Biz de Kahramanmaraş’ın bu özelliğini ortaya çıkarmak adına bakanlığımızın konusu olan hususlarda önemli çalışmalar yürüttük. 21 yılda yaklaşık 22 milyar liralık tarım orman su alanında destek verildi ve yatırımlar yapıldı. Şehre barajlar, göletler yapıldı. 672 milyon metreküp su depolama alanına kavuştu Kahramanmaraş. Ve yaklaşık 344 bin metrekarelik alanın da sulamaya açılması söz konusu oldu. Yine kırsal kalınma desteklerinden faydalandırıldı. Yaklaşık 2.5 milyarlık hibe kreşi ile birlikte 13 bin 500 proje desteklenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli projelerin bundan sonraki dönemde de hayata geçirileceğini buradan ifade etmek isterim. Çukurova’dan Harran’a kadar bereketli topraklar göz ardı edilemez. Buralarının her bir karışının üretime dahil edilerek verimli ürünler üretilerek Türkiye ekonomisine bu anlamda katkısının çok daha fazla artmasını sağlayacağız inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Kahramanmaraş’a özgü yöresel kıyafetler hediye edildi.

Tarım ve Orman Bakanının yöresel giysilerini, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci teslim etti.

Kahramanmaraş’ın yöresel kasketi, şalvar ve yemenisini alan Bakan Yumaklı, kameralar önünde şapkayı giyerek basın mensuplarına poz verdi, yöresel giysileri kendisine takdim edenlere teşekkür etti.

