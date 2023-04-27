"Bu ülke 21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde dünyanın imrendiği bir ülke haline geldi. Biz ülke olarak dün gündemi belirlenen ama bugün ise gündem belirleyen bir ülke olduk. Adeta 'otur' dediklerinde oturuyor, 'kalk' dediklerinde kalkıyorduk. Ama çok şükür bunlar geride kaldı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülke, 21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde dünyanın imrendiği bir ülke haline geldi. Biz ülke olarak dün gündemi belirlenen ama bugün ise gündem belirleyen bir ülke olduk. Adeta 'otur' dediklerinde oturuyor, 'kalk' dediklerinde kalkıyorduk. Ama çok şükür bunlar geride kaldı. Artık 'dünya 5'ten büyük' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Yine 'daha adil bir dünya mümkündür' diyen bir Cumhurbaşkanımız var." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partilileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki depremlerde Kahramanmaraş'ta 12 bin 561, 11 ilde ise 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremin üzerinden 80 gün geçtiğini belirten Kirişci, bu süreçte büyük bir devlet olmanın bütün emarelerini sahada gösterdiklerini bildirdi.

Vatandaşların enkaz altından kurtarılması, insani ihtiyaçlarının karşılanması, çadır ve konteyner kentlerde barınmalarının sağlanmasının ardından kalıcı konutları bir an önce bitirerek vatandaşlara teslim etmeye gayret ettiklerini dile getiren Kirişci, 11 ilde eşzamanlı çaba harcadıklarını kaydetti.

Depremin ilk günü Hatay koordinatörlüğüyle görevlendirildiğini ancak havalimanının bozulmasından dolayı Hatay'a inemediğini, Adana üzerinden Hatay'a karayolu ile saat 10.15'te ulaşabildiğini anlatan Kirişci, "Şunu ifade etmeye çalışıyorum, büyük bir afetti. Bu asrın falan değil, tarihin yazdığı, yazabileceği en büyük felakettir. Bu felaketi rabbim bir daha ne dostlarımıza, ne de düşmanlarımıza, kimseye göstermesin." diye konuştu.

1999 depreminin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hem etkilediği alan, hem de can kaybı açısından 3'te 1'i kadar olduğunu belirten Kirişci, bu kadar büyük bir depremde 28 günde konut yapıp, 80'inci günde vatandaşlara teslim ettiklerini anlattı.

Kirişci, "Eğer sevdanız, odağınız, hedefiniz, işiniz hizmet olursa, Cenabı Hak bu hizmetinizi bereketlendirir ama işiniz hizmet değil başka işlerse orada bereket olmaz. Bu ülke 21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde dünyanın imrendiği bir ülke haline geldi. Biz ülke olarak dün gündemi belirlenen ama bugün ise gündem belirleyen bir ülke olduk. Adeta 'otur' dediklerinde oturuyor, 'kalk' dediklerinde kalkıyorduk. Ama çok şükür bunlar geride kaldı. Artık 'dünya 5'ten büyük' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Yine 'daha adil bir dünya mümkündür' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Diyebilir miyiz ki biz kendi kendimize efeleniyoruz, bunların hepsi bir tesadüf, bir tevafuk, bir rastlantı. Böyle bir şey yok kardeşlerim." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin sadece kendisi için üreten, düşünen bir millet olmadığını, mazlum ve mağdur milletlerin sesi olmaya çalıştığına dikkati çeken Kirişci, bunu yaparken de savunma sanayinde 2002 yılında yüzde 20'lerde olan yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere yükselttiklerini vurguladı.

Türkiye'de enerjisini artık teknolojiye harcayan bir gençlik oluştuğunu ifade eden Kirişci, "Ancak göz var görmez, kulak var duymaz, kalp var hissetmez. Allah bunları ıslah eylesin. Biz milletimizin yanındayız. Bu millet büyük bir millet. Bu millete 16 Mayıs 1916'da dayatılan, gizli olan anlaşmanın ikinci safhasını hayata geçirmek isteyenler var ama bu millet, bu güçlü devlet ve şu anda sahibi olduğumuz o üstünlükler, Allah'ın izniyle bu oyunu bozdu. Biz sadece savunma ekseninde yaşayan bir ülke değiliz. Biz bunu aştık." dedi.

Türk devletlerinin her zaman yanında odluklarını kaydeden Kirişci, "İHA'lar SİHA'lar, askeri anlamda sağladığımız lojistik destekler var. Azerbaycan halkı o aziz gardaşlarımız kendine geldi, Türkiye'yi yanlarında gördüler ve 30 yılık Karabağ işgaline biz son verdik. Libya'ya gidiyoruz, 'ne işimiz var' diyorlar, Suriye'ye gidiyoruz 'ne işimiz var' diyorlar. 'Balkanlar'da ne işimiz var, Kafkasya'da ne işimiz var' diyorlar. 'Ne işimiz var' derseniz, o kardeşlerimizle hemhal olamazsanız. Günü geldiğinde sizden bunun hesabını sorarlar. O kardeşlerimiz biliyor ki artık dünyanın sesi ve soluğu haline gelen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ekonomik güçlüklerimiz yok mu, var. Bunların da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal üretimin arttığını dile getiren Kirişci, "Kendi alanımdan örnek veriyorum. Yıl 2002, bu ülkede üretilen bitkisel üretim 98 milyon ton. 2022 yıl sonu itibarıyla 128,6 milyon ton. Yüzde 30 artış var. Bu kendi kendiliğinden oldu diyebilir misiniz, hayır? Tam 817 milyar lira tarımsal destek verdik. Bunun içinde DSİ yatırımları ve diğer kurumların yatırımları yok. Daha dün gece, sulama ile ilgili çalışma yaptık. Siz kıymetli üreticilerimizin sulamadan doğan ödemeniz gereken 9 milyarın 4,5 milyar lirasını biz bakanlık olarak, kamu olarak üzerimize aldık. Yüzde ellisini biz sübvanse ettik." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda birçok projeye son vereceğini vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Allah muhafaza 14 Mayıs akşamı, Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa yapacakları herhalde şu olur, Suriye'den askerlerimizi çekerler çünkü bunu taahhüt ediyorlar, havda uçan İHA'larımızı, SİHA'larımızı, F- 16'larımızı hangara kapatırlar mı? Evet kapatırlar ve bunlar paslanmaya başlar. Çünkü biz Devrim otomobilin başına geleni biliyoruz. Peki bunlar kimi çağırırlar meclise, mecliste kiminle iş tutarlar?, PKK’nın uzantısı olanlarla. Ben size soruyorum bu ülkede huzur olur mu? Bu ülkede güven olur mu? Şimdi 'Türk milliyetçisiyim' deyip, kendini bu zamana kadar böyle pazarlamış olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dönüp diyor ki, 'Ya ne olur biraz susun da tam işi pişirmek üzereyiz, şimdi siz dağdan çıkıp konuşuyorsunuz, bütün işi alt üst ediyorsunuz'. Bu nasıl bir milliyetçilik şimdi, hani siz PKK'ya karşıydınız, hani siz terörün karşısındaydınız, terörün bu ülkede bitirilmesini istiyordunuz."

Seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Kirişci, "Beni endişelendiren şey sadece 85 milyonun geleceği değil. Bütün dünyadaki mazlum ve mağdur coğrafyalar, onları da düşünüyorum. Bu ülkede eğer temelinde millilik ve yerlilik olmayan bir zihniyet iş başı yaparsa bu elde ettiğimiz kazanımların tamamı yok olur. Ben sadece bunu biliyorum, buradan hareketle de endişelerimi sizinle paylaşıyorum. 14 Mayıs kritik bir gün, 14 Mayıs önemli bir gün, bu günü inşallah sayın cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığı yolunda bir 5 yıl daha görev almasını sağlayacağız. Türkiye yüzyılına böylelikle devam etmek için sizlerin desteğini almış bir cumhurbaşkanı ve mecliste çoğunluğu elde etmiş bir Cumhur İttifakı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de katıldı.