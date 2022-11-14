84 çiftçinin 7 bin 500 dekar alanda ekimini gerçekleştireceği tohum, kurak bölgelerde tercih edilirken, tohumun hastalıklara karşı mukavemetli olduğu için tercih edildiği bildirildi.

Nohutların hak sahiplerine teslimi sırasında değerlendirme yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Çitil, bakanlığın tarımı ve çiftçileri destekleyeme devam ettiğini söyledi.

Dağıttıkları nohutun sulu olmayan kurak bölgeler için tercih edildiğine değinen Çitil: “Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın çiftçilerimize olan destekleri aralıksız devam etmektedir. Bugün de burada tarım ve orman bakanlığımızca il müdürlüğümüzün çalışması sonrasında çiftçilerimize yüzde 50 destekli nohut dağıtımı gerçekleştiriliyor. Elbistan ilçemizde 84 çiftçimize yüzde elli hibeli 75 ton nohut dağıtıyoruz. 7 bin 500 dekar alanda ekim gerçekleşecek. Dağıttığımız sertifikalı nohut tohumumuz Askan türü, bu türümüz özellikle kurak bölgelerde hastalıklara dayanıklı, aynı zamanda biçerdöver ile biçilebilecek özelliğe sahip olduğu için tercih ettik. İnşallah çiftçilerimiz güzel bir verim alırlar ve üretmeye devam ederler. Biz de bakanlık olarak desteklemelerimize devam edeceğiz inşallah. Hayırlı ve bereketli bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftçiler de, Tarım ve Orman Bakanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, devlet destekli nohut ile verimli bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.